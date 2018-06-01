Винисиус Жуниор расстроен, что не успел поработать с Зиданом

Вингер "Фламенго" Винисиус Жуниор прокомментировал уход Зинедина Зидана из "Реала".

"Я очень хотел поиграть под руководством Зидана, но, к сожалению, не получилось. Надеюсь, однажды я еще его встречу, и он даст мне несколько хороших советов" - приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, что юный бразильский талант присоединится к "Реалу" следующим летом.

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