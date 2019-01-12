Винисиус Жуниор рискует пропустить ближайший матч

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Винисиус Жуниор рискует пропустить ближайший матч

Участие вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в матче 19-го тура Примеры против "Бетиса" находится под вопросом.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у 18-летнего бразильца выявлен грипп, из-за которого он пропустил последнюю тренировку.

Напомним, что матч "Бетис" - "Реал" состоится в воскресенье, 13 января, в 22:45 мск.

В текущем сезоне Винисиус сыграл за "сливочных" 13 поединков, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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