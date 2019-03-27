Винисиус Жуниор рискует пропустить Кубок Америки

Наставник сборной Бразилии Тите дал понять, что шансы у вингера "Реала" Винисиуса Жуниора попасть в заявку национальной команды на Кубок Америки 2019 есть, но они не столь велики как ранее.

"Винисиус упустил свою возможность. Теперь ему придётся очень хорошо проявить себя в матчах за клуб", - приводит слова Тите Goal.com.

Напомним, что 18-летний Винисиус получил дебютный вызов в сборную Бразилии, но не смог приехать из-за разрыва связок голеностопа.

В товарищеских матчах "селесао" сыграли вничью с Панамой (1:1) и победили Чехию (3:1).

Кубок Америки-2019 состоится в Бразилии в период с 14 июня по 7 июля.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2011-2015). | http://soccernews.ru