Винисиус Жуниор сделал заявление о своём положении в "Реале"

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Винисиус Жуниор сделал заявление о своём положении в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор сделал заявление о своём положении в королевском клубе.

"Я недавно перешёл в "Реал" и ещё очень молод. Не считаю, что у меня есть твёрдое место в стартовом составе. Здорово, что я играю достаточно регулярно. Это помогает мне развиваться и даёт возможность помогать "Реалу" в каждом матче. Стараюсь играть смело, дерзко, и партнёры мне помогают" - приводит слова 18-летнего бразильца Football Espana.

Стоит отметить, что Винисиус вышел в стартовом составе "Реала" в седьмой раз подряд.

В текущем сезоне футболист сыграл за "сливочных" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Правильно все сказал!Главное,чтобы не зазвездился раньше времени,за примером долго ходить не надо,Асенсио и Дембеле,так что давай вперёд,ни шагу назад!

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