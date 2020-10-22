Винисиус Жуниор установил рекорд Лиги Чемпионов

Теги реал мадридвинисиус жуниорстатистика

Винисиус Жуниор установил рекорд Лиги Чемпионов

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор переписал историю Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

20-летний футболист стал рекордсменом главного еврокубка, забив "Шахтёру" во вчерашнем матче.

Бразилец отличился через 15 секунд после появления на поле во втором тайме. Это самый быстрый гол для вышедшего на замену игрока в ЛЧ.

Стоит отметить, что соответствующая статистика ведётся с сезона 2006/07.

Не пропустите: Модрич повторил достижение Ди Стефано, Пушкаша и Хенто. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Домашние матчи "Спартака" будут проходить при пустых трибунах до особого распоряжения

Домашние матчи "Спартака" будут проходить при пустых трибунах до особого распоряжения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов