Винисиус Жуниор установил рекорд Лиги Чемпионов
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор переписал историю Лиги Чемпионов, сообщает Opta.
20-летний футболист стал рекордсменом главного еврокубка, забив "Шахтёру" во вчерашнем матче.
Бразилец отличился через 15 секунд после появления на поле во втором тайме. Это самый быстрый гол для вышедшего на замену игрока в ЛЧ.
Стоит отметить, что соответствующая статистика ведётся с сезона 2006/07.
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