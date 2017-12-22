Винисиус Жуниор впервые посетил "Сантьяго Бернабеу"

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Винисиус Жуниор впервые посетил "Сантьяго Бернабеу"

Атакующий полузащитник "Фламенго" Винисиус Жуниор накануне прибыл в Мадрид, сообщает Marca.

По сведениям издания, 17-летний бразилец посетил музей своего будущего клуба "Реала", а также сфотографировался на поле домашнего стадиона "сливочных" "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что "Реал" купил Жуниора за 45 миллионов евро, однако присоединится он к мадридцам только следующим летом. 

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