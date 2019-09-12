Винисиус Жуниор высказался о своём дебюте за сборную Бразилии

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Винисиус Жуниор высказался о своём дебюте за сборную Бразилии

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о своих эмоциях после дебюта за сборную Бразилии.

"Чувства абсолютно уникальные. Моя мечта исполнялась в реальном времени. После стольких лет упорного труда это, наконец, случилось. Это новый шаг для меня. Играя в "Реале", я уверен, что ещё вернусь в сборную. Я мечтаю о долгой карьере в национальной команде", - цитирует Винисиуса AS.

Напомним, что игрок "бланкос" вышел на замену в проигранном товарищеском матче против Перу.

Также стоит отметить, что Винисиус уже выиграл три трофея с юношескими сборными "селесао".

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