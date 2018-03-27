Винисиус Жуниор: "Я не хочу быть вторым Неймаром"

Форвард "Фламенго" Винисиус Жуниор рассказал о своём отношении к сравнениям с нападающим ПСЖ Неймаром.

"Я не особо придаю значение сравнениям с кем-то, но я всегда следил за Неймаром. Сейчас чаще контактирую с ним. Когда смотрю на его игру, стараюсь учиться, чтобы прогрессировать. Но я не хочу быть вторым Неймаром, я хочу построить собственную карьеру и дарить счастье и радость всем бразильцам" - цитирует 17-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что права на Винисиуса Жуниора принадлежат мадридскому "Реалу". К "сливочным" он присоединится летом 2019 года.

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