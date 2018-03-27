Винисиус Жуниор: "Я не хочу быть вторым Неймаром"

Теги реал мадридфламенгонеймарпсж

Винисиус Жуниор: "Я не хочу быть вторым Неймаром"

Форвард "Фламенго" Винисиус Жуниор рассказал о своём отношении к сравнениям с нападающим ПСЖ Неймаром.

"Я не особо придаю значение сравнениям с кем-то, но я всегда следил за Неймаром. Сейчас чаще контактирую с ним. Когда смотрю на его игру, стараюсь учиться, чтобы прогрессировать. Но я не хочу быть вторым Неймаром, я хочу построить собственную карьеру и дарить счастье и радость всем бразильцам" - цитирует 17-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что права на Винисиуса Жуниора принадлежат мадридскому "Реалу". К "сливочным" он присоединится летом 2019 года.

Не пропустите: Неймар выдвинул "Реалу" очередное требование. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов