Винисиус Жуниор: "Я восхищаюсь тем, что Роналду делает на протяжении последних десяти лет"

Форвард "Фламенго" Винисиус Жуниор поделился мнением о лидере "Реала" Криштиану Роналду.

"Каждый день я благодарю Господа за то, что он одарил меня возможностью играть в футбол. Многие мечтают о таком подарке, но мало кто его получает. У меня есть этот дар, но я намерен развивать свои способности ещё больше. В этом отношении источником моего вдохновения является Криштиану Роналду. Я восхищаюсь тем, что он делает на протяжении последних десяти лет, играя на таком высоком уровне. Это не просто талант и класс, но и тяжёлая работа. Надеюсь, что однажды скажу ему об этом лично" - приводит слова Винисиуса The Guardian.

Напомним, что Винисиус летом должен присоединится к мадридскому клубу.

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