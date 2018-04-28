Винисиус Жуниор: "Я восхищаюсь тем, что Роналду делает на протяжении последних десяти лет"

Теги реал мадридкриштиану роналдуфламенговинисиус жуниор

Винисиус Жуниор: "Я восхищаюсь тем, что Роналду делает на протяжении последних десяти лет"

Форвард "Фламенго" Винисиус Жуниор поделился мнением о лидере "Реала" Криштиану Роналду.

"Каждый день я благодарю Господа за то, что он одарил меня возможностью играть в футбол. Многие мечтают о таком подарке, но мало кто его получает. У меня есть этот дар, но я намерен развивать свои способности ещё больше. В этом отношении источником моего вдохновения является Криштиану Роналду. Я восхищаюсь тем, что он делает на протяжении последних десяти лет, играя на таком высоком уровне. Это не просто талант и класс, но и тяжёлая работа. Надеюсь, что однажды скажу ему об этом лично" - приводит слова Винисиуса The Guardian.

Напомним, что Винисиус летом должен присоединится к мадридскому клубу.

Читайте также: Винисиус Жуниор: "Играть с Неймаром в одном клубе - это моя мечта". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов