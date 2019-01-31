Виноват Головин: "Челси" отказал "Монако" в аренде Батшуайи

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Виноват Головин: "Челси" отказал "Монако" в аренде Батшуайи

"Монако" хотел арендовать бельгийского нападающего "Челси" Миши Батшуайи, но получил отказ, сообщает ВВС.

По сведениям издания, в английском клубе до сих пор злы на "Монако" за то, что монегаски прошлым летом перехватили российского полузащитника Александра Головина. Также в "Челси" недовольны тем, что испанский хавбек Сеск Фабрегас перешел в "Монако" несколько недель назад.

В первой половины нынешнего сезона 25-летний Батшуайи выступал за "Валенсию" на правах аренды, провел 23 матча и забил три гола. Однако, испанцы досрочно прекратили арендный договор и форвард вернулся в "Челси".

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