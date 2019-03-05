"Виноват Порошенко": В Госдуме России ярко прокомментировали невызов Ракицкого в сборную Украины

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"Виноват Порошенко": В Госдуме России ярко прокомментировали невызов Ракицкого в сборную Украины

Депутат российской Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о решении тренерского штаба сборной Украины оставить вне заявки на ближайшие матчи защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

"Невызов Ракицкого в сборную - на тысячу процентов политизированное решение. Даже ни капли сомнения нет в том, что это не спортивное решение. Надеюсь, 31 марта Украина изберёт нового президента. Кто бы им ни был, кроме Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду. То, что Ярослав решил перейти в "Зенит" - его право. У него был выбор: выступать за клуб, который играет в Лиге Европы и претендует на Лигу Чемпионов, получать хорошие деньги или выступать за сборную Украины, которая не на каждый Чемпионат Мира и Европы попадает. Он принял решение, и это его право. Здесь трудно осуждать или защищать его. Видимо, Ракицкий хочет развития на клубном уровне. Тем более он сам наверняка понимает, что нынешняя политическая власть на Украине недолговечна. Демократическая власть в виде выборов проходит, и тому подтверждение то, что скоро будут выборы и это будет не Порошенко. Такие глупости, как невызов игрока в сборную из-за того, что он играет в России, думаю, прекратятся", - сказал Лебедев.

29-летний Ракицкий сыграл за сборную Украины 54 матча и забил 5 голов. Цвета национальной команды он защищал с 2009 года.

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