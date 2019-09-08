Вирджил ван Дейк подпишет новый контракт с "Ливерпулем"

Теги ливерпульвирджил ван дейк

Вирджил ван Дейк подпишет новый контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" продлит контракт с защитником Вирджилом ван Дейком. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, стороны уже согласовали шестилетний договор с повышением оклада. Нынешнее соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2023 года.

В этом сезоне голландец участвовал в 6 матчах АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Кроме того, по итогам августа он был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В "Ливерпуль" футболист перешел в 2018 году из "Саутгемптона" за 83 миллиона евро и стал самым дорогим защитником в истории.

А еще: Моуринью заблокировал трансфер ван Дейка в "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
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