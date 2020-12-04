Вирджил Ван Дейк показал в Твиттере процесс восстановления

Теги вирджил ван дейкливерпульджордан пикфордтравмы

Вирджил Ван Дейк показал в Твиттере процесс восстановленияЦентральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк тренировался в зале под присмотром физиотерапевтов. Так он продолжает восстановление после травмы крестообразных связок. Хотя операция, которая прошла 30 октября в Лондоне, была успешной, но это только начало процесса реабилитации.

"Работаю усерднее, чем когда-либо", — написал игрок.

Голландец травмировал колено 17 октября в матче пятого тура АПЛ с "Эвертономпосле того, как в него грубо врезался голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд.

Пока на счету игрока в этом сезоне 7 матчей во всех турнирах и один забитый мяч.

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