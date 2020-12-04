Вирджил Ван Дейк показал в Твиттере процесс восстановления

Центральный защитник " Ливерпуля " Вирджил ван Дейк тренировался в зале под присмотром физиотерапевтов. Так он продолжает восстановление после травмы крестообразных связок. Хотя операция, которая прошла 30 октября в Лондоне, была успешной, но это только начало процесса реабилитации.

" Работаю усерднее, чем когда-либо " , — написал игрок.