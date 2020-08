Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил травму лица в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (2:2).

В одном из эпизодов ван Дейк столкнулся головой с соперником и получил рассечение над глазом. В результате столкновения лицо голландца оказалось залито кровью.

Van Dijk with a nasty cut to his eye. #LFC pic.twitter.com/hAdEDfNubm