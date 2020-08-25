Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)

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Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил травму лица в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (2:2).

В одном из эпизодов ван Дейк столкнулся головой с соперником и получил рассечение над глазом. В результате столкновения лицо голландца оказалось залито кровью. 

Несмотря на повреждение, ван Дейк должен принять участие в матче за Суперкубок Англии с "Арсеналом" (29 августа).

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего за мерсисайдцев он провел 122 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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