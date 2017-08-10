Висенте дель Боске прокомментировал уход Неймара из "Барселоны"

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Висенте дель Боске прокомментировал уход Неймара из "Барселоны"

Известный испанский тренер Висенте дель Боске поделился мнением об уходе из "Барселоны" бразильского форварда Неймара

"Совладать с некоторыми прихотями игроков порой бывает очень сложно. В лице Неймара "Барселона" приобрела футболиста, который оказался невероятно прихотливым в определённой ситуации. Вполне возможно, что без него каталонцы построят даже более хорошую команду. Кто знает" - приводит слова дель Боске Marca.

Напомним, что "Барселона" выручила от продажи Неймара в ПСЖ 222 миллиона евро.

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