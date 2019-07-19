"Висенте Кальдерон" разрушен! Да здравствует "Ванда Метрополитано"! Почему никому нет дела до легендарной арены?

Почти полвека стадион "Висенте Кальдерон" считался главной изюминкой престижного района Арансуела. Построенный в далеком 1966 году на берегу реки Мансанарес, легендарный "Висенте Кальдерон" был назван в честь бывшего президента мадридского клуба. Атлетико" неизменно проводил здесь свои домашние матчи, пока не перебрался на ультрасовременный "Ванда Метрополитано" осенью 2017 года (который уже успел принять финалы еврокубков!). Старенький "Кальдерон" бросили умирать, и это стало настоящей проблемой для фанатов, которые любили проводить здесь время, наблюдая за играми любимой команды. Болельщики со стороны, которые никогда не были на стадионе и видели игры на его газоне только по телевизору, тоже с ужасом наблюдают за его нынешним состоянием. 55-тысячная арена оказалась ненужной ни клубу, ни городской власти, поэтому решения о сносе знаковой сооружения для всего европейского футбола пришлось ждать совсем недолго. Активный демонтаж стадиона начался прошлой зимой. Сейчас его территория напоминает большую строительную площадку, или "постапокалиптическую картину", как пишут сами фанаты "Атлетико" в социальных сетях. Именно их реакция подняла огромную бурю, которая привлекла внимание испанских СМИ. Позвольте нам выступить посредниками и показать российским болельщикам, как уходят легенды!

¡NO APTO PARA NOSTÁLGICOS! Así están viviendo los vecinos del VICENTE CALDERÓN su demolición. #JUGONES pic.twitter.com/lNxxuv37pw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 17 липня 2019 р.

Внешний вид "дедушки Кальдерона" практически не изменился (пока что), однако популярен среди болельщиков бар "El Doblete" (расположен неподалеку от арены) закрылся практически одновременно с переездом команды на "Метрополитано". Еще несколько ресторанов, которые успешно функционировали вблизи арены, также остались без средств для существования. Многие потеряли работу, бизнес, возможно, даже собственное будущее. Ранее здесь проходили большие матчи, тысячи фанов покупали еду и напитки, а теперь все, что напоминает о стадионе – это очень высокий железный забор, который стал приговором для многих. Соседи арены, с которой связаны наибольшие успехи "Атлетико", болезненно переживают безжалостную разрушение каждого нового куска цемента на Висенте Кальдерон. В испанских СМИ очень часто мелькают следующие комментарии: "Этот звук ранит нам душу. Мы просыпаемся под шум бульдозеров, которые сравнивают с землей фактически священное для нас место"; "мне больно смотреть на то, как обращаются с нашим стадионом, ведь я был свидетелем его строительства"; "Это медленная смерть". И посудите сами, как это лучше назвать: "неоправданная ностальгия", которая просто не учитывает тот факт, что теперь команда будет играть на более уютном и комфортном месте и в целом не хочет принимать понятие "прогресс" или "закономерный прогресс", ведь многое в районе было завязано именно на стадионе.

Continúan las labores de derribo del estadio Vicente Calderón pic.twitter.com/Xxo9McYtss — Europa Press TV (@europapress_tv) 12 липня 2019 р.

Сейчас на стадион возможно попасть только через один вход, предназначенный для строителей. Пока ведутся работы по демонтажу, ворота находятся закрытыми на семь замков. Правда, бесстрашные "ютуберы" находят способ проникнуть на Кальдерон ночью, чтобы заснять жуткие кадры. Видео поваленных трибун и уничтоженного газона вполне способны собрать до 200 000 просмотров. Ожидается, что старый дом мадридского "Атлетико" будет полностью стерта с лица земли до весны следующего года. Немало фанатов даже слушать не хотят о "Метрополитано": "Я не думаю, что когда-нибудь поеду туда. Мне рассказывали, что новая арена – бездушная. Там нет неповторимой ауры Кальдерона", – приводит Marca слова одного из болельщиков (не только мы замечаем, что на Ванде нет нужной атмосферы. Хотя, конечно, дело во времени, через 100 лет и этот стадион станет легендарным).

На месте культового сооружения планируют создать огромную урбанистическую зону, построить торговый центр и государственное жилье. Стоимость всех проектов – более 100 млн евро ... и здоровья 3 тысяч учащихся неподалеку старой арены. Родители детей уже пожаловались на мадридских чиновников в суд из-за масштабного загрязнения прилегающих к стадиону территорий густым слоем пыли. Несмотря на это, работы на "Кальдероне" не прекращаются. Вскоре здесь будет бушевать новую жизнь, а о футболе напоминать разве что небольшой монумент. Предлагаем взглянуть также на кадры с места!

Игорь Малиенко | soccernews.ru