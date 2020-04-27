Виссамом Бен Йеддером интересуются "Атлетико", "Реал" и "Манчестер Юнайтед"

Нападающим "Монако" Виссамом Бен Йеддером интересуется ряд топ-клубов Европы, передает As.

По данным источника, в 29-летнем футболисте заинтересованы "Манчестер Сити", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Валенсия" и "Атлетико".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист покинет французский клуб, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов.

Бен Йеддер выступает в "Монако" с лета 2019 года. В этом сезоне форвард в чемпионате Франции забил 18 мячей в 26 матчах.