"Виссел Кобе" объявил о переходе Вермалена

Бывший защитник "Барселоны" Томас Вермален перешёл в "Виссел Кобе", сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с японцами контракт, условия которого пока неизвестны.

Вермален выступал за "Барсу" с 2014 года. Этим летом соглашение между сторонами подошло к концу.

В составе "сине-гранатовых" бельгиец сыграл 53 матча и забил 1 гол.

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