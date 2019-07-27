"Виссел Кобе" объявил о переходе Вермалена
Бывший защитник "Барселоны" Томас Вермален перешёл в "Виссел Кобе", сообщает официальный сайт клуба.
33-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с японцами контракт, условия которого пока неизвестны.
Вермален выступал за "Барсу" с 2014 года. Этим летом соглашение между сторонами подошло к концу.
В составе "сине-гранатовых" бельгиец сыграл 53 матча и забил 1 гол.
Не пропустите: "Барселона" объявила об уходе спортивного директора. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фирмино сделал татуировку, посвящённую победе в Лиге Чемпионов
-
Кабелла объяснил, почему перешёл в "Краснодар"
-
Польский легионер заявил о желании завершить карьеру в "Локомотиве"
-
1
"Реал" – "Атлетико" - 3:7 (видеообзор матча)
-
13 лучших игроков АПЛ, которые не продержались в команде больше двух сезонов
-
"Виссел Кобе" объявил о переходе Вермалена
-
1
Гризманн: "Лёжа в постели, представляю, как буду играть с Месси"
-
Симеоне высказался о победе над "Реалом"
-
1
Зидан прокомментировал разгромное поражение от "Атлетико" в Международном Кубке Чемпионов
-
Дани Алвес не вернулся в "Барселону" из-за Бартомеу
-
"Реал" теряет Йовича
-
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен игроками
-
4
"Атлетико" поиздевался над "Реалом" в Международном Кубке Чемпионов
-
Главные новости дня: 26 июля
-
3
Болельщики скандировали "Месси" на матче, в котором не сыграл Роналду
-
1
В Германии сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста
-
Клуб Бекхэма объявил о первых трансферах в своей истории
-
Сарри назвал причину отсутствия Роналду в матче против звезд южнокорейской К-лиги
-
"Севилья" хочет купить форварда сборной Нидерландов
-
Стал известен лучший игрок матча "Динамо" - "Урал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Касима Антлерс
|17
|39
|2
|Кавасаки Фронтале
|17
|38
|3
|Урава Редз
|17
|33
|4
|Санфречче Хиросима
|17
|29
|5
|Омия Ардия
|17
|26
|6
|Гамба Осака
|17
|24
|7
|Кашива Рейсол
|17
|24
|8
|Джубило Ивата
|17
|23
|9
|Токио
|17
|23
|10
|Вегалта Сендай
|17
|23
|11
|Йокогама Ф. Маринос
|17
|22
|12
|Виссел Кобе
|17
|20
|13
|Албирекс Ниигата
|17
|18
|14
|Нагоя Грампус
|17
|17
|15
|Саган Тосу
|17
|17
|16
|Шонан Беллмаре
|17
|16
|17
|Вентфорет Кофу
|17
|15
|18
|Ависпа Фукуока
|17
|11