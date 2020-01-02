"Виссел Кобе" с Иньестой, Вильей и Подольски выиграл первый трофей в истории
"Виссел Кобе" стал обладателем Кубка Японии, обыграв в финале турнира "Касиму Антлерс".
В этом матче приняли участие все звёзды "Виссел Кобе" - Томас Вермален, Андрес Иньеста, Давид Вилья и Лукас Подольски.
Примечательно, что для клуба этот трофей стал первым в 53-летней истории.
Также стоит отметить, что данная игра стала последней в карьере Вильи.
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Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Йокогама Ф. Маринос
|34
|70
|2
|Токио
|34
|64
|3
|Касима Антлерс
|34
|63
|4
|Кавасаки Фронтале
|34
|60
|5
|Середзо Осака
|34
|59
|6
|Санфречче Хиросима
|34
|55
|7
|Гамба Осака
|34
|47
|8
|Виссел Кобе
|34
|47
|9
|Оита Тринита
|34
|47
|10
|Консадоле Саппоро
|34
|46
|11
|Вегалта Сендай
|34
|41
|12
|Шимидзу С-Палс
|34
|39
|13
|Нагоя Грампус
|34
|37
|14
|Урава Редз
|34
|37
|15
|Саган Тосу
|34
|36
|16
|Шонан Беллмаре
|34
|36
|17
|Мацумото Ямага
|34
|31
|18
|Джубило Ивата
|34
|31