"Виссел Кобе" с Иньестой, Вильей и Подольски выиграл первый трофей в истории

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"Виссел Кобе" с Иньестой, Вильей и Подольски выиграл первый трофей в истории

"Виссел Кобе" стал обладателем Кубка Японии, обыграв в финале турнира "Касиму Антлерс".

В этом матче приняли участие все звёзды "Виссел Кобе" - Томас Вермален, Андрес Иньеста, Давид Вилья и Лукас Подольски.

Примечательно, что для клуба этот трофей стал первым в 53-летней истории.

Также стоит отметить, что данная игра стала последней в карьере Вильи.

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