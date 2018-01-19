Вита: "Сантос" не блокировал продажу Вериссимо"
Член совета директоров "Сантоса" Рафаэль Вита заявил, что клуб продолжает переговоры со "Спартаком" по трансферу защитника Вериссимо.
"Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда "Спартак" должен дать ответ по трансферу Вериссимо. Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован.
Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня", – приводят слова Виты российские СМИ.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может приобрести 22-летнего Вериссимо за 8,5 миллионов евро.
Не пропустите: Агент: "Сантос" решил не продавать Вериссимо в январе". | http://soccernews.ru
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