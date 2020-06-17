Виталий Дьяков рассказал, что в 2015 году мог стать игроком "Спартака"

Защитник Виталий Дьяков рассказал, что пять лет назад мог стать игроком московского "Спартака" вместо "Динамо".



"Я созвонился с агентом, и он рассказал об интересе "Спартака". Решил остаться в Москве и жить с женой в гостинице. Неделю ни с кем не тренировался. Через пару дней стартует чемпионат, а у меня нет контракта. И вот агент позвонил: "Едем подписывать с "Динамо". И мельком упомянул про вариант со "Спартаком". Я сказал: "Давай в "Спартак", не хочу уже в "Динамо", они сейчас будут всех распродавать". Но у "Спартака" был перебор защитников - надо было кого-то продать, чтоб освободить место.



Решили уже хоть с кем-то подписать и на утро назначили встречу с "Динамо". Агент говорит: "Аленичев будет звонить". И вот только подписали контракт, звонит Аленичев: "Ну что, хочешь в "Спартак"?". Ответил: "Хочу. Но есть небольшая проблемка - только что с "Динамо" контракт подписал». Всего полчаса не хватило. Наверное, в этом и была моя главная ошибка", - цитирует Дьякова "Чемпионат".



31-летний футболист перешел в "Динамо" в 2015 году из "Ростова".

Не пропустите: Симеоне поделился мнением о нападающем "Атлетико" Фелише| http://soccernews.ru