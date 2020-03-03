Виталий Мутко: "Группа ровная и непростая, надо выходить из неё спокойно"

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Виталий Мутко: "Группа ровная и непростая, надо выходить из неё спокойно"

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу результатов жеребьевки Лиги Наций.

Сборная России попала в группу 3 вместе с командами Сербии, Венгрии и Турции. 

"Группа ровная и непростая, надо выходить из неё спокойно. Все команды мы знаем, все обладают приличным уровнем. Явных лидеров нет. Будет интересно. Турки непростые, пережили кризис, а сейчас набирают силу, дома хорошо играют. У сербов хорошая и техничная команда, они всегда здорово играют. Венгры с характером, дома прилично всегда выглядят. Фаворитов тут нет. Думаю, нам по силам соперники", - сказал Мутко РИА Новости.

А еще: Сборная России узнала соперников в Лиге наций| http://soccernews.ru
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