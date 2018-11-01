Виталий Мутко: "В Петербурге есть все условия для проведения финала Лиги чемпионов"

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Виталий Мутко: "В Петербурге есть все условия для проведения финала Лиги чемпионов"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что в Петербурге есть все условия для того, чтобы провести финал Лиги чемпионов 2021 года еще лучше, чем Москва в 2008-м. 

- Считаю, что у нас высокие шансы на проведение финала, поскольку мы исходили из того, что Петербург никогда не принимал финал Лиги чемпионов, - цитирует ТАСС Мутко. - Мы исходим из того, что это комфортный стадион, который здорово зарекомендовал себя на чемпионате мира. Пока наш конкурент - Мюнхен, который пять лет назад принимал финал, там будут проводиться и матчи чемпионата Европы 2020 года.

Наличие клуба, владеющего ареной - одно из серьезных условий, поскольку Лига чемпионов - это клубный турнир. "Зенит" выразил желание, чтобы арена принимала финал, и в этом преимущество стадиона перед "Лужниками".

Большой разницы при организации такого матча нет - надо просто провести финал еще лучше. У Санкт-Петербурга все для этого есть: аэропорт, возможность развести пребывающие команды, город обладает транспортными и логистическими возможностями. Ничего создавать не нужно, опыт огромный.

Придется работать по темам визового въезда, безопасности, организации матча, создании возможностей для пребывания прессы и болельщиков. Работа трудоемкая, но надеюсь, что и город, и клуб справится с этим. Если мы будем допущены до борьбы (за право проведения финала), то начнем делать презентации, предложения, планы по организации.

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Комментарии
РОНАЛДУ ПИДОР ВОНЮЧИЙ

муДка на мыло!

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МяСо777

СПАРТАК - ЧЕМПИОН!

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Конь

Кто о чем...

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МяСо777

САСАМБА, конявый! Мы вас порвем!

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Конь

Как говорил т-щ Лавров "Дебил, бл*дь"

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МяСо777

Иди сюда, я тебя на куски порежу!

Черт

Верно говорите! Мудка ДОЛОЙ!

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Вавилон

Мудок - это чушка! Пора в отставку!

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ИнкогниТТо

Да я Мудка вертел знаете на чем?!?!

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