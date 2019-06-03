Виталий Устинов покинул "Рубин"

Защитник "Рубина" Виталий Устинов покинул команду. У футболиста истек срок контракта.

"Спасибо Виталию за время, проведённое в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!", - написали в твиттере клуба.

Устинов перешел в "Рубин" в 2010 году, однако позже выступал на правах аренды в "Нефтехимике", "Роторе" и "Ростове". За "Рубин" он участвовал в 46 матчах и забил 1 гол.

"Рубин" По итогам прошедшего сезона занял 11 место в РПЛ.

А еще: Ван Гал: "Возможно, де Йонг ошибся выбрав "Барселону"| http://soccernews.ru