"Витебск" обыграл "Рух" в матче 13-го тура чемпионата Беларуси

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"Витебск" обыграл "Рух" в матче 13-го тура чемпионата Беларуси

"Витебск" обыграл "Рух" в матче 13-го тура чемпионата Беларуси.

В составе гостей сыграл Даниил Чалов, брат форварда ЦСКА Федора Чалова.

"Рух" - "Витебск" - 0:1 (0:1)

Гол: Николаэску, 10.

"Рух": Степанов, Гайдучик, Ковтун, Колпачук, Тихоновский, Мигунов (Орешкевич, 85), Седько (Богомольский, 46), Гречихо, Концевой (Никифоренко, 76), В.Васильев, Диалло.

"Витебск": Сороко, Карамушка, Чалов, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Гуренко (Ксенофонтов, 59), Николаэску (И.Васильев, 86), Матвеенко (Теверов, 80).

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