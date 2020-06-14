"Витебск" обыграл "Рух" в матче 13-го тура чемпионата Беларуси
"Витебск" обыграл "Рух" в матче 13-го тура чемпионата Беларуси.
В составе гостей сыграл Даниил Чалов, брат форварда ЦСКА Федора Чалова.
"Рух" - "Витебск" - 0:1 (0:1)
Гол: Николаэску, 10.
"Рух": Степанов, Гайдучик, Ковтун, Колпачук, Тихоновский, Мигунов (Орешкевич, 85), Седько (Богомольский, 46), Гречихо, Концевой (Никифоренко, 76), В.Васильев, Диалло.
"Витебск": Сороко, Карамушка, Чалов, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Гуренко (Ксенофонтов, 59), Николаэску (И.Васильев, 86), Матвеенко (Теверов, 80).
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