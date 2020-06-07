"Витебск" вырвал ничью в матче 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ

"Витебск" и БАТЭ забили по два гола друг другу в матче 12-го тура чемпионата Беларуси.

"Витебск" - БАТЭ - 2:2 (0:1)

Голы: Нехайчик, 14 - 0:1, Драгун, 58 - 0:2), С. Волков, 79 - 1:2, Ксенофонтов, 90 - 2:2.

"Витебск": Гущенко, Чалов, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, С..Волков, Гуренко (Васильев, 58), Николаэску (Ксенофонтов, 66), Кариока, Матвеенко (Теверов, 73).

БАТЭ: Чичкан, А.Филипович, Я.Филипович, З.Волков, Бессмертный, Бага, Стасевич, Нехайчик (Дубаич, 75), Драгун (Березкин, 81), Яблонский, Скавыш (Милич, 67).

Предупреждения: Жулиу Сезар, 12. Кариока, 59. Яблонский, 62.

БАТЭ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Беларуси. "Витебск" располагается на 11 строчке.

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