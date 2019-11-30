"Витесс" еще не принял отставку Слуцкого

Технический директор "Витесса" Мохаммед Аллах высказался о ситуации с тренером Леонидом Слуцким.

"После поражения от "Херенвена" Леонид Слуцкий изъявил желание покинуть свой пост. В ближайшее время руководство клуба проведет собрание, чтобы найти выход из ситуации", - приводит слова Аллаха твиттер клуба.

Напомним, что "Витесс" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате и сейчас клуб занимает в турнирной таблице шестое место.

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