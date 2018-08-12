"Витесс" - "Гронинген" - 5:1 (обзор)

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"Витесс" - "Гронинген" - 5:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1-го тура голландской Эредивизи, в котором "Витесс" Леонида Слуцкого дома разгромил "Гронинген".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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