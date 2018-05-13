"Витесс" и "Утрехт" встретятся в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Завершились ответные полуфинальные матчи плей-офф чемпионата Голландии за путёвку в Лигу Европы. "Витесс" и "Утрехт" синхронно добились домашних побед над "Ден Хаагом" и "Херенвеном" соответственно и теперь сразятся в финале.

"Витесс" - "Ден Хааг" - 2:1

Голы: Матавж, 32 - 1:0, Маунт, 53 - 2:0, Эль-Хаяти, 55 - 2:1.

Первый матч: "Ден Хааг" - "Витесс" - 2:5



"Утрехт" - "Херенвен" - 2:1

Голы: Штридер, 39 - 1:0, ван дер Марел, 58 - 2:0, Рохас, 78 - 2:1.

Первый матч: "Херенвен" - "Утрехт" - 4:3.

Первый финальный поединок между "Витессом", который в следующем сезоне будет тренировать Леонид Слуцкий, и "Утрехтом" состоится 15 мая, а ответный - 19 мая.

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