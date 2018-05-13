"Витесс" и "Утрехт" встретятся в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы
Завершились ответные полуфинальные матчи плей-офф чемпионата Голландии за путёвку в Лигу Европы. "Витесс" и "Утрехт" синхронно добились домашних побед над "Ден Хаагом" и "Херенвеном" соответственно и теперь сразятся в финале.
"Витесс" - "Ден Хааг" - 2:1
Голы: Матавж, 32 - 1:0, Маунт, 53 - 2:0, Эль-Хаяти, 55 - 2:1.
Первый матч: "Ден Хааг" - "Витесс" - 2:5
"Утрехт" - "Херенвен" - 2:1
Голы: Штридер, 39 - 1:0, ван дер Марел, 58 - 2:0, Рохас, 78 - 2:1.
Первый матч: "Херенвен" - "Утрехт" - 4:3.
Первый финальный поединок между "Витессом", который в следующем сезоне будет тренировать Леонид Слуцкий, и "Утрехтом" состоится 15 мая, а ответный - 19 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23