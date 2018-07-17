"Витесс" - "Локомотив" - 3:0 (обзор)

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"Витесс" - "Локомотив" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между голландским "Витессом" и российским "Локомотивом" - 3:0.

Видео: "Витесс" - "Локомотив" - 3:0.

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4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
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16 Рода ЮК 33 30
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