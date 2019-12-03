"Витесс" назвал имя преемника Слуцкого

"Витесс" на своём официальном сайте объявил о назначении Джозефа Остинга исполняющим обязанности главного тренера.

Специалист, который до последнего времени возглавлял молодёжную команду "жёлто-чёрных", сменил Леонида Слуцкого.

Напомним, что россиянин подал в отставку 30 ноября после серии из пяти поражений подряд в чемпионате.

По итогам 15 туров "Витесс" занимает девятое место в турнирной таблице Эредивизи.

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