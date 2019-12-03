"Витесс" назвал имя преемника Слуцкого
"Витесс" на своём официальном сайте объявил о назначении Джозефа Остинга исполняющим обязанности главного тренера.
Специалист, который до последнего времени возглавлял молодёжную команду "жёлто-чёрных", сменил Леонида Слуцкого.
Напомним, что россиянин подал в отставку 30 ноября после серии из пяти поражений подряд в чемпионате.
По итогам 15 туров "Витесс" занимает девятое место в турнирной таблице Эредивизи.
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|Команда
|М
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|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
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|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
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|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
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|23