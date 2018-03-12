"Витесс" объявил о назначении Слуцкого

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"Витесс" объявил о назначении Слуцкого

"Витесс" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с Леонидом Слуцким.

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. Российский специалист вступит в должность главного тренера голландской команды по окончании нынешнего сезона.

46-летний Слуцкий ранее возглавлял "Уралан", "ФК Москва", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и "Халл Сити". 

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