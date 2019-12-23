"Витесс" объявил об уходе Хонды. Японец провёл в клубе 1,5 месяца

Теги витесскейсуке хонда

"Витесс" объявил об уходе Хонды. Японец провёл в клубе 1,5 месяца

Японский полузащитник "Витесса" Кейсуке Хонда ушёл из клуба.

"Моя миссия здесь заключалась в том, чтобы изменить ситуацию. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что не должен играть здесь. Я ценю, что одноклубники и болельщики хорошо относились ко мне", - объяснил своё решение сам футболист.

33-летний Хонда заключил контракт с "Витессом" 6 ноября. Соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Экс-хавбек ЦСКА и "Милана" за полтора месяца успел провести 4 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Аякс" установил новый рекорд среди голландских команд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА

Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов