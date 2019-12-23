"Витесс" объявил об уходе Хонды. Японец провёл в клубе 1,5 месяца

Японский полузащитник "Витесса" Кейсуке Хонда ушёл из клуба.

"Моя миссия здесь заключалась в том, чтобы изменить ситуацию. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что не должен играть здесь. Я ценю, что одноклубники и болельщики хорошо относились ко мне", - объяснил своё решение сам футболист.

33-летний Хонда заключил контракт с "Витессом" 6 ноября. Соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Экс-хавбек ЦСКА и "Милана" за полтора месяца успел провести 4 матча, результативными действиями не отличался.

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