"Витесс" объявил об уходе Хонды. Японец провёл в клубе 1,5 месяца
Японский полузащитник "Витесса" Кейсуке Хонда ушёл из клуба.
"Моя миссия здесь заключалась в том, чтобы изменить ситуацию. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что не должен играть здесь. Я ценю, что одноклубники и болельщики хорошо относились ко мне", - объяснил своё решение сам футболист.
33-летний Хонда заключил контракт с "Витессом" 6 ноября. Соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона.
Экс-хавбек ЦСКА и "Милана" за полтора месяца успел провести 4 матча, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23