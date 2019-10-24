"Витесс" отстранил от тренировок игрока, оскорбившего Слуцкого

Технический директор "Витесса" Мо Аллах сказал, что полузащитника Ришедли Базура, который оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого, отстранили от тренировок. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Напомним, вчера, 23 октября, стало известно, что футболист сказал российскому специалисту, что не хочет играть под его руководством.



"В настоящее время Ришедли не является игроком команды. Позже мы обсудим эту ситуацию. Самое главное, что сейчас мы можем спокойно готовиться в предстоящим матчам. Это наш приоритет", - сказал Аллах.



"Витесс" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 23 балла.

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