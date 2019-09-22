"Витесс" подпишет со Слуцким новый долгосрочный контракт

Руководство "Витесса" приняло решение продлить контракт с российским тренером Леонидом Слуцким.

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. Ожидается, что контракт будет подписан на следующей неделе.

В нынешнем сезоне "Витесс" под руководством Слуцкого лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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