"Витесс" подпишет со Слуцким новый долгосрочный контракт

Теги витесслеонид слуцкий

"Витесс" подпишет со Слуцким новый долгосрочный контракт

Руководство "Витесса" приняло решение продлить контракт с российским тренером Леонидом Слуцким.

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. Ожидается, что контракт будет подписан на следующей неделе.

В нынешнем сезоне "Витесс" под руководством Слуцкого лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Не пропустите: "Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

 
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