"Витесс" подпишет со Слуцким новый долгосрочный контракт
Руководство "Витесса" приняло решение продлить контракт с российским тренером Леонидом Слуцким.
Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. Ожидается, что контракт будет подписан на следующей неделе.
В нынешнем сезоне "Витесс" под руководством Слуцкого лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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