"Витесс" потерпел поражение от "Утрехта" и не получил путёвку в Лигу Европы

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"Витесс" потерпел поражение от "Утрехта" и не получил путёвку в Лигу Европы

В ответном финальном матче за путёвку в квалификацию Лиги Европы "Витесс" на своём поле уступил "Утрехту" со счётом 0:2.

Подопечные Леонида Слуцкого по сумме двух встреч (первая игра - 1:1) остались за бортом еврокубков на следующий сезон.

"Витесс" - "Утрехт" - 0:2

Голы: Дессерс, 31 - 0:1, Густафссон, 77 - 0:2.

"Витесс": Пасвеер, Караваев, ван дер Верфф, Кларк, Бюттнер (Беро, 46), Сереро, Эдегор, Линссен (Дауда, 46), Фор (Бейтинк, 64), Дуки, Матавж.

"Утрехт": Марсман, Клайбер, Янссен, Бергстрем, Гавори, Штридер, ван де Стрек, Густафссон, Дессерс (Баэбек, 61; Крамер, 86), Керк (ван Марел, 86), Гертлер.

Удаление: Дауда (78).

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