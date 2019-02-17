"Витесс" прервал безвыигрышную серию

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"Витесс" прервал безвыигрышную серию

Сегодня, 17 февраля, "Витесс" обыграл "Виллем II" в матче 22-го тура чемпионата Голландии. 

Команда Леонида Слуцкого прервала безвыигрышную серию из четырех матчей. 

В текущем сезоне "Витесс", имея в активе 33 балла, располагается на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата Голландии. 

Ближайший матч голландского клуба состоится 24 февраля с "Эмменом". Начало - в 16:30.

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