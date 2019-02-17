"Витесс" прервал безвыигрышную серию
Сегодня, 17 февраля, "Витесс" обыграл "Виллем II" в матче 22-го тура чемпионата Голландии.
Команда Леонида Слуцкого прервала безвыигрышную серию из четырех матчей.
В текущем сезоне "Витесс", имея в активе 33 балла, располагается на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата Голландии.
Ближайший матч голландского клуба состоится 24 февраля с "Эмменом". Начало - в 16:30.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|22
|57
|2
|Аякс
|21
|50
|3
|Фейеноорд
|21
|42
|4
|АЗ
|22
|40
|5
|Хераклес
|22
|32
|6
|Витесс
|21
|30
|7
|Утрехт
|21
|29
|8
|ВВВ Венло
|22
|29
|9
|АДО Ден Хааг
|22
|27
|10
|Фортунна Ситтард
|22
|26
|11
|Виллем II
|21
|25
|12
|Зволле
|22
|25
|13
|Гронинген
|21
|24
|14
|Эммен
|21
|24
|15
|Херенвен
|22
|24
|16
|Эксельсиор
|21
|22
|17
|Де Графсхап
|21
|18
|18
|НАК Бреда
|21
|16