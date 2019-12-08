"Витесс" прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов арнемский "Витесс" на своем поле сыграл вничью с роттердамским "Фейеноордом".

Стоит отметить, что для "Витесса" этот матч стал первым после ухода российского тренера Леонида Слуцкого. Арнемский клуб прервал серию из пяти поражений подряд.

"Витесс" с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" - на 5-м месте.

"Витесс" - "Фейеноорд" - 0:0

"Витесс": Пасвер, Леливелд, Деки, Обиспо, Кларк, Фор (Хонда, 81), Базур, Беро, Линссен, Дико (Грот, 75), Матавж

"Фейеноорд": Марсман, Маласия, Сенеси, Боттегин, Гертруйда, Кокчу, Фер, Тоорнстра, Бергейс, Синистерра (Ларссон, 88), Йоргенсен

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