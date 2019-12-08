"Витесс" прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого
В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов арнемский "Витесс" на своем поле сыграл вничью с роттердамским "Фейеноордом".
Стоит отметить, что для "Витесса" этот матч стал первым после ухода российского тренера Леонида Слуцкого. Арнемский клуб прервал серию из пяти поражений подряд.
"Витесс" с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" - на 5-м месте.
"Витесс" - "Фейеноорд" - 0:0
"Витесс": Пасвер, Леливелд, Деки, Обиспо, Кларк, Фор (Хонда, 81), Базур, Беро, Линссен, Дико (Грот, 75), Матавж
"Фейеноорд": Марсман, Маласия, Сенеси, Боттегин, Гертруйда, Кокчу, Фер, Тоорнстра, Бергейс, Синистерра (Ларссон, 88), Йоргенсен
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23