"Витесс" продлил аренду защитника "Челси"

Защитник "Челси" Мэтт Мязга продолжит выступать за "Витесс", сообщает официальный сайт "синих".

Голландский клуб продлил аренду 22-летнего американца ещё на один год.

В прошлом сезоне Мязга сыграл за "Витесс" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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