"Витесс" разгромил "Эммен" и вышел на второе место в Эредивизии

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" на выезде разгромил "Эммен" со счетом 4:1. Победу арнемскому клубу принесли голы Томаса Бейтинка, Уссамы Таннана, Армандо Броя и Патрика Вруга. В составе хозяев отличился Майкл де Леув.

Благодаря победе "Витесс" по набранным очкам догнал лидера "Эредивизии" - "Аякс", и занимает второе место. "Эммен" остался на последнем, 18-м месте.

"Эммен" - "Витесс" - 1:4 (0:2)

Голы: Бейтинк, 2 - 0:1, Таннан, 9 - 0:2, Броя, 49 - 0:3, де Леув, 59 - 1:3, Вруг, 90+3 - 1:4

"Витесс": Пасвер, Виттек (Манхуф, 77), Даса, Дуки, Расмуссен, Беро, Брунс (Хейсман, 67), Базур, Таннан (Туре, 89), Бейтинк (Вруг, 68), Броя (Дарфалу, 77)

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