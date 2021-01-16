"Витесс" разгромил "Эммен" и вышел на второе место в Эредивизии
В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" на выезде разгромил "Эммен" со счетом 4:1. Победу арнемскому клубу принесли голы Томаса Бейтинка, Уссамы Таннана, Армандо Броя и Патрика Вруга. В составе хозяев отличился Майкл де Леув.
Благодаря победе "Витесс" по набранным очкам догнал лидера "Эредивизии" - "Аякс", и занимает второе место. "Эммен" остался на последнем, 18-м месте.
"Эммен" - "Витесс" - 1:4 (0:2)
Голы: Бейтинк, 2 - 0:1, Таннан, 9 - 0:2, Броя, 49 - 0:3, де Леув, 59 - 1:3, Вруг, 90+3 - 1:4
"Витесс": Пасвер, Виттек (Манхуф, 77), Даса, Дуки, Расмуссен, Беро, Брунс (Хейсман, 67), Базур, Таннан (Туре, 89), Бейтинк (Вруг, 68), Броя (Дарфалу, 77)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23