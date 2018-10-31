"Витесс" Слуцкого добился успеха в Кубке Нидерландов благодаря игроку "Реала"

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"Витесс" Слуцкого добился успеха в Кубке Нидерландов благодаря игроку "Реала"

В матче 1/16 финала Кубка Нидерландов "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде обыграл "Хераклес" и вышел в следующий раунд турнира. Счет открыл Мартин Эдегор, принадлежащий "Реалу". Второй гол в самой концовке забил Томас Буйтинк.

"Хераклес" - "Витесс" - 0:2 (0:1)
Голы: Эдегор, 40 - 0:1, Буйтинк, 90 - 0:2

"Хераклес": Броуэр, Дрост, Россманн, ван дер Буйнс, Циборра, Осман, Кувас, Меркел (дос Сантос, 79), Петерсон, Дрост (Далмау, 58), Вермей (Далмау, 46)

"Витесс": Эдуардо, Кларк, Кларк-Солтер, Деки, Караваев, Фор, Сереро, Беро, Линссен (Гонг, 90+3), Эдегор, Дарфалу (Буйтинк, 85)

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