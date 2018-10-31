"Витесс" Слуцкого добился успеха в Кубке Нидерландов благодаря игроку "Реала"
В матче 1/16 финала Кубка Нидерландов "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде обыграл "Хераклес" и вышел в следующий раунд турнира. Счет открыл Мартин Эдегор, принадлежащий "Реалу". Второй гол в самой концовке забил Томас Буйтинк.
"Хераклес" - "Витесс" - 0:2 (0:1)
Голы: Эдегор, 40 - 0:1, Буйтинк, 90 - 0:2
"Хераклес": Броуэр, Дрост, Россманн, ван дер Буйнс, Циборра, Осман, Кувас, Меркел (дос Сантос, 79), Петерсон, Дрост (Далмау, 58), Вермей (Далмау, 46)
"Витесс": Эдуардо, Кларк, Кларк-Солтер, Деки, Караваев, Фор, Сереро, Беро, Линссен (Гонг, 90+3), Эдегор, Дарфалу (Буйтинк, 85)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23