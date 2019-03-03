"Витесс" Слуцкого добыл крупную победу и другие результаты 24-го тура чемпионата Нидерландов
В субботу в рамках 24-го тура чемпионата Нидерландов состоялись три матча. ПСВ в гостях обыграл "Эксельсиор", а "Утрехт" и "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, нанесли разгромные поражения "Хераклес" и "НАК Бреде" соответственно.
"Хераклес" - "Утрехт" - 1:5
Голы: ван де Стрек, 9 - 0:1, Янссен, 50 - 0:2, Дальмау, 60 - 1:2, Керк, 65 - 1:3, Густафссон, 79 (пенальти) - 1:4, Базур, 86 (пенальти) - 1:5.
"Эксельсиор" - ПСВ - 0:2
Голы: Бергвейн, 8 - 0:1, Бергвейн, 54 - 0:2.
"Витесс" – "НАК Бреда" - 4:1
Голы: Корте, 29 - 0:1, Бейтинк, 54 - 1:1, ван дер Верфф, 77 - 2:1, Бюттнер, 86 - 3:1, Беро, 90 - 4:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|23
|58
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|23
|43
|4
|АЗ
|23
|40
|5
|Витесс
|23
|36
|6
|Хераклес
|23
|35
|7
|Утрехт
|23
|33
|8
|ВВВ Венло
|23
|29
|9
|Гронинген
|23
|28
|10
|Виллем II
|23
|28
|11
|АДО Ден Хааг
|24
|28
|12
|Херенвен
|23
|27
|13
|Фортунна Ситтард
|23
|26
|14
|Эксельсиор
|23
|26
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|23
|24
|17
|Де Графсхап
|24
|22
|18
|НАК Бреда
|23
|17