"Витесс" Слуцкого добыл крупную победу и другие результаты 24-го тура чемпионата Нидерландов

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"Витесс" Слуцкого добыл крупную победу и другие результаты 24-го тура чемпионата Нидерландов

В субботу в рамках 24-го тура чемпионата Нидерландов состоялись три матча. ПСВ в гостях обыграл "Эксельсиор", а "Утрехт" и "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, нанесли разгромные поражения "Хераклес" и "НАК Бреде" соответственно.

"Хераклес" - "Утрехт" - 1:5

Голы: ван де Стрек, 9 - 0:1, Янссен, 50 - 0:2, Дальмау, 60 - 1:2, Керк, 65 - 1:3, Густафссон, 79 (пенальти) - 1:4, Базур, 86 (пенальти) - 1:5.

 

"Эксельсиор" - ПСВ - 0:2

Голы: Бергвейн, 8 - 0:1, Бергвейн, 54 - 0:2.

 

"Витесс" – "НАК Бреда" - 4:1

Голы: Корте, 29 - 0:1, Бейтинк, 54 - 1:1, ван дер Верфф, 77 - 2:1, Бюттнер, 86 - 3:1, Беро, 90 - 4:1.

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