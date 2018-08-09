"Витесс" Слуцкого дома уступил "Базелю", "Башакшехир" и "Бернли" сыграли вничью и другие результаты ЛЕ
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы были сыграны еще шесть матчей.
"Олимпия" - "ХИК" - 3:0
Голы: Абасс, 38 - 1:0, Кронаветер, 50 - 1:0 (пенальти), Абасс, 59 - 3:0.
Удаление: Чрниц, 83 ("Олимпия").
"Башакшехир" - "Бернли" - 0:0
"Бешикташ" - ЛАСК - 1:0
Гол: Бабель, 6 - 1:0.
"Олимпиакос" - "Люцерн" - 4:0
Голы: Христодулопулос, 10 - 1:0, Христодулопулос, 33 - 2:0, Герреро, 36 - 3:0, Герреро, 84 - 4:0.
"Генк" - "Лех" - 2:0
Голы: Малиновский, 44 - 1:0, Самата, 56 - 2:0.
"Витесс" - "Базель" - 0:1
Гол: Ван Волфсвинкел, 90+3 - 0:1.
Напомним, "Партизан" и "Копенгаген" одержали выездные победы в ЛЕ. | soccernews.ru
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