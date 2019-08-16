"Витесс" Слуцкого имеет финансовые проблемы
Управляющий директор "Витесса" Паскаль ван Вийк рассказал, что расходы клуба превосходят доход.
"Мы находимся в непростой ситуации, так как у нас нет баланса. Нам повезло, что никого не пришлось увольнять, однако некоторые истекающие соглашения с футболистами и сотрудниками не были продлены.
Наши расходы превышают доход. Владелец клуба старается покрыть дефицит, однако это не может продолжаться так долго. Нам необходимо добиться баланса и в этом помогут трансферы", - цитирует ван Вийка Omroep Gelderland.
Напомним, что главным тренером команды является российский специалист Леонид Слуцкий.
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