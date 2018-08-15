"Витесс" Слуцкого нацелился на игрока "Реала"

"Витесс" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, голландский клуб, который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, заинтересован в аренде 19-летнего норвежца.

Стоит отметить, что последние полтора сезона Эдегор провёл именно в Эредивизии, выступая на правах аренды за "Херенвен".

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