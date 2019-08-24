"Витесс" Слуцкого не смог обыграть "Хераклес"

В рамках 4-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с "Хераклесом".

Теперь "Витесс" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Виллем II" на одно очко.

"Хераклес" - "Витесс" 1:1

Голы: Линссен, 66 - 0:1, Дессерс, 80 - 1:1

"Хераклес": Бласвих, Кнустер, Чиборра, Проппер (ван ден Бюйс, 78), Бакборд, Киомурцоглу, Меркель, Мауро Жуниор, ван дер Ватер, Дессерс, Конингс (Секе, 74).

"Витесс": Пасвеер, Дуки, Обиспо, Кларк (Леливелд, 90), Караваев, Фор, Базур, Таннане, Линссен, Матавж (Бейтинк, 61), Грот (Дарфалу, 88).

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