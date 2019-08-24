"Витесс" Слуцкого не смог обыграть "Хераклес"
В рамках 4-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с "Хераклесом".
Теперь "Витесс" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Виллем II" на одно очко.
"Хераклес" - "Витесс" 1:1
Голы: Линссен, 66 - 0:1, Дессерс, 80 - 1:1
"Хераклес": Бласвих, Кнустер, Чиборра, Проппер (ван ден Бюйс, 78), Бакборд, Киомурцоглу, Меркель, Мауро Жуниор, ван дер Ватер, Дессерс, Конингс (Секе, 74).
"Витесс": Пасвеер, Дуки, Обиспо, Кларк (Леливелд, 90), Караваев, Фор, Базур, Таннане, Линссен, Матавж (Бейтинк, 61), Грот (Дарфалу, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23