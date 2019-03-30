"Витесс" Слуцкого не смог удержать победу над "Ден Хаагом"

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"Витесс" Слуцкого не смог удержать победу над "Ден Хаагом"

В 27-м туре чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с "Ден Хаагом".

"Ден Хааг" - "Витесс" 3:3

Голы: Беккер, 7 - 1:0, Бейтинк, 21 - 1:1, Бейтинк, 27 - 1:2, Иммерс, 31 - 2:2, Бейтинк, 43 - 2:3, Иммерс, 76 - 3:3

"Ден Хааг": Звинкелс, Мэлоун, Бегельсдейк, Пинас, Мейерс, Госсенс (Нецид, 77), Иммерс, Баккер, Беккер (Гоппел, 82), Эль-Хаяти, Хой (Фалкенбург, 68).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Эдегор, Сереро, Беро, Дауда (Фор, 46), Бейтинк (Матавж, 84), Линссен (Дарфалу, 71).

Предупреждение: Беро (59).

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