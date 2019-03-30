"Витесс" Слуцкого не смог удержать победу над "Ден Хаагом"
В 27-м туре чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с "Ден Хаагом".
"Ден Хааг" - "Витесс" 3:3
Голы: Беккер, 7 - 1:0, Бейтинк, 21 - 1:1, Бейтинк, 27 - 1:2, Иммерс, 31 - 2:2, Бейтинк, 43 - 2:3, Иммерс, 76 - 3:3
"Ден Хааг": Звинкелс, Мэлоун, Бегельсдейк, Пинас, Мейерс, Госсенс (Нецид, 77), Иммерс, Баккер, Беккер (Гоппел, 82), Эль-Хаяти, Хой (Фалкенбург, 68).
"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Эдегор, Сереро, Беро, Дауда (Фор, 46), Бейтинк (Матавж, 84), Линссен (Дарфалу, 71).
Предупреждение: Беро (59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|26
|67
|2
|Аякс
|26
|62
|3
|Фейеноорд
|26
|47
|4
|АЗ
|26
|47
|5
|Витесс
|26
|40
|6
|Утрехт
|26
|40
|7
|Хераклес
|26
|39
|8
|Гронинген
|26
|35
|9
|Виллем II
|26
|34
|10
|Херенвен
|26
|33
|11
|ВВВ Венло
|26
|32
|12
|Зволле
|26
|29
|13
|Фортунна Ситтард
|26
|29
|14
|АДО Ден Хааг
|26
|28
|15
|Эксельсиор
|26
|26
|16
|Де Графсхап
|26
|25
|17
|Эммен
|26
|25
|18
|НАК Бреда
|26
|17