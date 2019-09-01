"Витесс" Слуцкого обыграл АЗ и вышел на 1-е место в чемпионате Нидерландов

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"Витесс" Слуцкого обыграл АЗ и вышел на 1-е место в чемпионате Нидерландов

Арнемский "Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов обыграл АЗ благодаря голу Беро на 96-й минуте.

"Витесс" вновь возглавил турнирную таблицу Эредивизии, набрав 11 очков.

"Витесс" - АЗ - 2:1 (1:1)
Голы: Коомпейнерс, 33 (с пенальти) - 0:1, Матавж, 45+1 - 1:1, Беро, 90+6 (с пенальти) - 2:1

"Витесс": Пасвер, Лидевелд, Деки, Обиспо, Караваев, Грот (Дарфалу, 90+1), Беро, Фор (Базур, 63), Таннан, Линссен, Матавж

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