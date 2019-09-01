"Витесс" Слуцкого обыграл АЗ и вышел на 1-е место в чемпионате Нидерландов
Арнемский "Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов обыграл АЗ благодаря голу Беро на 96-й минуте.
"Витесс" вновь возглавил турнирную таблицу Эредивизии, набрав 11 очков.
"Витесс" - АЗ - 2:1 (1:1)
Голы: Коомпейнерс, 33 (с пенальти) - 0:1, Матавж, 45+1 - 1:1, Беро, 90+6 (с пенальти) - 2:1
"Витесс": Пасвер, Лидевелд, Деки, Обиспо, Караваев, Грот (Дарфалу, 90+1), Беро, Фор (Базур, 63), Таннан, Линссен, Матавж
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23