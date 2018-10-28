"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и поднялся на пятое место в турнирной таблице Эредивизи

Теги витесслеонид слуцкийфортунна ситтард

"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и поднялся на пятое место в турнирной таблице Эредивизи"Витесс" Леонида Слуцкого в игре 10-го тура нидерландской Эредивизи обыграл "Фортуну" и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

"Витесс" - "Фортуна" - 2:1

Голы: Ван дер Верфф, 12 - 1:0, Видигаль, 45+2 - 1:1, Беро, 66 - 2:1.

"Витесс": Эдуардо, Караваев, Ван дер Верфф (Дехи, 40), Кларк-Солтер, Кларк, Сереро, Беро, Фор, Эдегор (Брунс, 90+3), Дарфалу, Линссен (Гонг, 84).

После 10 сыгранных матчей "Витесс" имеет в свое активе 15 очков. Он отстает от, идущего третьим, "Фейеноорда" на пять зачетных баллов.

Не пропустите: девушка дня - бывшая подруга Марко Асенсио Марина Мунтанер. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ ПСВ 19 52
2 Аякс Аякс 19 47
3 Фейеноорд Фейеноорд 19 39
4 Витесс Витесс 19 29
5 АЗ АЗ 18 28
6 Утрехт Утрехт 19 28
7 ВВВ Венло ВВВ Венло 19 26
8 Хераклес Хераклес 19 26
9 Виллем II Виллем II 19 25
10 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 19 23
11 Херенвен Херенвен 18 21
12 Зволле Зволле 19 21
13 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 19 21
14 Эммен Эммен 19 21
15 Эксельсиор Эксельсиор 19 19
16 Гронинген Гронинген 19 18
17 НАК Бреда НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап Де Графсхап 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов