"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и поднялся на пятое место в турнирной таблице Эредивизи

"Витесс" Леонида Слуцкого в игре 10-го тура нидерландской Эредивизи обыграл "Фортуну" и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

"Витесс" - "Фортуна" - 2:1

Голы: Ван дер Верфф, 12 - 1:0, Видигаль, 45+2 - 1:1, Беро, 66 - 2:1.

"Витесс": Эдуардо, Караваев, Ван дер Верфф (Дехи, 40), Кларк-Солтер, Кларк, Сереро, Беро, Фор, Эдегор (Брунс, 90+3), Дарфалу, Линссен (Гонг, 84).

После 10 сыгранных матчей "Витесс" имеет в свое активе 15 очков. Он отстает от, идущего третьим, "Фейеноорда" на пять зачетных баллов.

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