"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии

"Витесс" в домашнем матче обыграл "Фортуну" в рамках 7-го тура чемпионата Голландии.

В составе победителей два гола забил форвард Бриан Линссен, по разу также отличились нападающий Тим Матавж и хавбек Матуш Беро.

"Витесс" - "Фортуна С" - 4:2 (0:1)

Голы: Даммерс, 25 - 0:1, Матавж, 59 - 1:1, Анга, 62 - 1:2, Линссен, 81 - 2:2, Линссен, 83 - 3:2, Беро, 90+1 - 4:2.

"Витесс": Пасвер, Леливелд, Обиспо, Дуки, Кларк (Фор, 70), Базур, Грот (Дико, 46), Беро, Таннан, Матавж (Бейтинк, 90+3), Линссен.

"Фортуна С": Кошелев, Пасслак, Ниняй, Анга (Эссерс, 90+3), Амио, Теки (Зека, 85), Сметс, Даммерс, Кокс, Сисс, Самбу (Карьялайнен, 82).

"Витесс" с 14 баллами возглавил турнирную таблицу Эредивизии.

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